Соловьёв LIVE - Новое Средневековье. XXI век. АРМАГЕДДОНЫЧ (31 Августа 2021)
Опубликовано: 31 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о последних событиях, от которых у нас появляется невольный вопрос - не вернулись ли мы в средневековье?
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