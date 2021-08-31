«Страна, наконец, стала защищать себя»: Соловьев об изгнание Мирзализаде из России и реакции комиков

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о последних событиях, от которых у нас появляется невольный вопрос - не вернулись ли мы в средневековье?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Новое Средневековье. XXI век. АРМАГЕДДОНЫЧ (31 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.