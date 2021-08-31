В этом выпуске:

- Госдолг Москвы превысил 145 миллиардов рублей;

- В ближайшие три года на поддержку экономики будет выделено полтора триллиона из накопленных тринадцати;

- Школьный набор в этом году составит 19 с половиной тысяч рублей для мальчика и 24 тысячи для девочки;

- Власти ответили на призыв олигарха Абрамовича приватизировать 3 процента лесных ресурсов;

- В России восстанавливается рынок рекламы;

- Банки нашли новую нишу - молодежь. Активно раздаются кредитки клиентам до 20 лет;

- США попрощались с Афганистаном;

- Эрдоган начал строительство турецкого Пентагона;

- Верховный Суд Узбекистана реабилитировал лидера контрреволюции, басмача Ибрагим-бекам;

- Китай закручивает гайки в масскульте;

- Сходный призыв прозвучал в эфире ютуб-канала Царьград олигарха Малофеева.

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