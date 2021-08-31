Константин Сёмин - Моргенштерн с Люцифером. Управа на геймера. Басмачи вернулись! Галопом по Европам (31 Августа 2021)
Опубликовано: 31 Августа 2021
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В этом выпуске:
- Госдолг Москвы превысил 145 миллиардов рублей;
- В ближайшие три года на поддержку экономики будет выделено полтора триллиона из накопленных тринадцати;
- Школьный набор в этом году составит 19 с половиной тысяч рублей для мальчика и 24 тысячи для девочки;
- Власти ответили на призыв олигарха Абрамовича приватизировать 3 процента лесных ресурсов;
- В России восстанавливается рынок рекламы;
- Банки нашли новую нишу - молодежь. Активно раздаются кредитки клиентам до 20 лет;
- США попрощались с Афганистаном;
- Эрдоган начал строительство турецкого Пентагона;
- Верховный Суд Узбекистана реабилитировал лидера контрреволюции, басмача Ибрагим-бекам;
- Китай закручивает гайки в масскульте;
- Сходный призыв прозвучал в эфире ютуб-канала Царьград олигарха Малофеева.
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