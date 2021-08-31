Чем сильнее становится Россия, тем сильнее запад пытается давить на нас снаружи и сталкивать лбами изнутри. Вот типичный пример того, как действуют русофобы. В оппозиционных СМИ развернулась подлая кампания, дескать, глава МИДа Лавров оправдывает преступления сталинизма. Чтобы опровергнуть эту чушь, достаточно прочитать неискривленную цитату министра. Вдобавок на эти обвинения сегодня он ответил лично.

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