Соловьёв LIVE - Кладбище империй. Афганистан - могильщик Америки. Наши с Борисом Якеменко (31 Августа 2021)
Опубликовано: 31 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
- Эксклюзивное интервью С.Шойгу В.Соловьеву.
- Прикурить от Вечного Огня — и не подавиться.
ГЛАВНАЯ ТЕМА «КЛАДБИЩЕ ИМПЕРИЙ». Афганистан — могильщик Америки.
— Почему Афганистан называют «Кладбище империй»? Можно ли вообще им овладеть?
— Для чего бороться за Афганистан? Почему он важен?
— Нужно ли России опять входить в Афганистан? Что это даст?
— Афганистан как надгробный памятник Байдену.
В гостях журналист-международник Улугбек Эргашев (Ташкент).
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