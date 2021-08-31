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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

- Эксклюзивное интервью С.Шойгу В.Соловьеву.

- Прикурить от Вечного Огня — и не подавиться.

ГЛАВНАЯ ТЕМА «КЛАДБИЩЕ ИМПЕРИЙ». Афганистан — могильщик Америки.

— Почему Афганистан называют «Кладбище империй»? Можно ли вообще им овладеть?

— Для чего бороться за Афганистан? Почему он важен?

— Нужно ли России опять входить в Афганистан? Что это даст?

— Афганистан как надгробный памятник Байдену.

В гостях журналист-международник Улугбек Эргашев (Ташкент).

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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кладбище империй. Афганистан - могильщик Америки. Наши с Борисом Якеменко (31 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.