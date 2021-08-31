Политическая Россия - Дошутился: Мирзализаде выгоняют из России навсегда (31 Августа 2021)
Опубликовано: 31 Августа 2021
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Пожизненный запрет на въезд применило МВД России к имеющему белорусское гражданство креаклу Идраку Мирзализаде, чья «шутка» о русских вызвала массовое общественное негодование. Это – крах всей бизнес-схемы, позволявшей «комику» зарабатывать в Москве, и недвусмысленное предупреждение в адрес других креаклов
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