Пока Навальный сидит, соратнички «креативят» во все тяжкие

Эстония унизила Украину: "Украина бандитское государство и ему не светит Европа"

Пожизненный запрет на въезд применило МВД России к имеющему белорусское гражданство креаклу Идраку Мирзализаде, чья «шутка» о русских вызвала массовое общественное негодование. Это – крах всей бизнес-схемы, позволявшей «комику» зарабатывать в Москве, и недвусмысленное предупреждение в адрес других креаклов

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