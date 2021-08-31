Соловьёв LIVE - Позор США в Афгане. Зеленский облажался в Вашингтоне. Генералы против Байдена. Михеев говорит (31 Августа 2021)
Опубликовано: 31 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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