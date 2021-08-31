Видео - Выборы-2021. Дебаты с Владимиром Соловьевым (31 Августа 2021)
Опубликовано: 31 Августа 2021
Сергей Михеев. Их не интересует, что будет внутри страны, их интересует внешнеполитический курс России
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Уже скоро россияне будут избирать новых депутатов Госдумы, кандидаты от разных партий примут участие в дебатах, чтобы попытаться убедить как можно большее количество граждан проголосовать именно за них. Обсуждаться будет самый разнообразный спектр вопросов, от бытовых проблем до внешней политики, от здравоохранения до военно-патриотического воспитания. Модерировать дебаты будет ведущий Владимир Соловьев.
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