Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов сбежал в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни.

Куат Ахметов был задержан казахскими силовиками и доставлен в полицию 19 августа, ему было предъявлено обвинение по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для реакции правоохранителей стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Во время рейдов молодые люди называли русских «гастарбайтерами» и заставляли их извиняться на камеру.

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