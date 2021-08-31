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Политическая Россия. Лидер нацистских языковых патрулей Казахстана бежал в Грузию 31.08.2021

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Политическая Россия 31.08.2021. Лидер нацистских языковых патрулей Казахстана бежал в Грузию
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Политическая Россия - Лидер нацистских языковых патрулей Казахстана бежал в Грузию (31 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 31 Августа 2021

Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов сбежал в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни. 

 

Куат Ахметов был задержан казахскими силовиками и доставлен в полицию 19 августа, ему было предъявлено обвинение по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для реакции правоохранителей стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Во время рейдов молодые люди называли русских «гастарбайтерами» и заставляли их извиняться на камеру.

 

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