Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 31.08.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 31.08.2021
31.08.2021 30.08.2021 29.08.2021 28.08.2021 27.08.2021 26.08.2021 25.08.2021 24.08.2021 23.08.2021 22.08.2021
Еще

Время в 21:00 (31 Августа 2021)

17 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 31 Августа 2021

Смотрите в этом выпуске: наши паралимпийцы сегодня завоевали сразу шесть наград высшей пробы; указы о единовременных выплатах военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов подписал Владимир Путин; о создании новых рабочих мест и повышении доходов людей шла речь на встрече Владимира Путина с врио губернатора Ульяновской области; завершилась самая продолжительная зарубежная военная кампания в истории США; в Доме правительства вручили награды деятелям культуры и искусства; темы, которые волнуют практически каждого жителя страны, во время предвыборной кампании поднимают кандидаты в депутаты Государственной Думы; в небо над Царским Селом подняли свыше тысячи дронов; День знаний придется встречать под зонтом; 80 лет назад не стало поэта Марины Цветаевой; медицинская комиссия допустила к полету на МКС экипаж, в составе которого на орбиту отправятся Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (31 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Анатолий Шарий. Зеленский и грязный российский газ 31.08.2021Время в 21:00 31.08.2021Политическая Россия. Лидер нацистских языковых патрулей Казахстана бежал в Грузию 31.08.2021Выборы-2021. Дебаты с Владимиром Соловьевым 31.08.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 31.08.2021НАШ. Черный квадрат Карасева. Чем завершится встреча Зеленского с Байденом 31.08.2021Соловьёв LIVE. Позор США в Афгане. Зеленский облажался в Вашингтоне. Генералы против Байдена. Михеев говорит 31.08.2021Звезда LIVE. Не проспать Афганистан 31.08.2021Вести в 20:00 31.08.2021Политическая Россия. Дошутился: Мирзализаде выгоняют из России навсегда 31.08.2021Соловьёв LIVE. Кладбище империй. Афганистан - могильщик Америки. Наши с Борисом Якеменко 31.08.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 31.08.2021Особое мнение. Александр Проханов 31.08.2021Константин Сёмин. Моргенштерн с Люцифером. Управа на геймера. Басмачи вернулись! Галопом по Европам 31.08.2021Соловьёв LIVE. Новое Средневековье. XXI век. АРМАГЕДДОНЫЧ 31.08.2021

Все ток-шоу