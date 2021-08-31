Смотрите в этом выпуске: наши паралимпийцы сегодня завоевали сразу шесть наград высшей пробы; указы о единовременных выплатах военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов подписал Владимир Путин; о создании новых рабочих мест и повышении доходов людей шла речь на встрече Владимира Путина с врио губернатора Ульяновской области; завершилась самая продолжительная зарубежная военная кампания в истории США; в Доме правительства вручили награды деятелям культуры и искусства; темы, которые волнуют практически каждого жителя страны, во время предвыборной кампании поднимают кандидаты в депутаты Государственной Думы; в небо над Царским Селом подняли свыше тысячи дронов; День знаний придется встречать под зонтом; 80 лет назад не стало поэта Марины Цветаевой; медицинская комиссия допустила к полету на МКС экипаж, в составе которого на орбиту отправятся Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (31 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.