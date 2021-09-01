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Полный контакт. Путин: главный урок. Успешный провал США. Украинский турист Зеленский 01.09.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 01.09.2021. Путин: главный урок. Успешный провал США. Украинский турист Зеленский
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Путин: главный урок. Успешный провал США. Украинский турист Зеленский (1 Сентября 2021)

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Опубликовано: 1 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!

Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!

 

* "Талибан" – запрещённая в России террористическая организация.

 

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