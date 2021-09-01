Утренний разворот - Баблоян и Курников. Навоша. Ежов. Юнеман (1 Сентября 2021)
Опубликовано: 1 Сентября 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Малинин. Кузнецов. Набутов. Гудков. Лазарева 30.08.2021
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Максим Курников и Ирина Баблоян начинают день вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
- Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team
- "Эхономика". Ася Рак, обозреватель "Эха Москвы"
- «Живой гвоздь» - Пëтр Милосердов, политолог
- «Ответить за всё». Эпизод 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»
- Дмитрий Навоша, основатель Tribuna.com
- Сергей Ежов, журналист-расследователь издания The Insider, признанного российскими властями иностранным агентом
- Роман Юнеман, основатель движения «Общество.Будущее»
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