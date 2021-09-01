Максим Курников и Ирина Баблоян начинают день вместе с вами!

Спикеры и гости эфира:

- Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team

- "Эхономика". Ася Рак, обозреватель "Эха Москвы"

- «Живой гвоздь» - Пëтр Милосердов, политолог

- «Ответить за всё». Эпизод 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

- Дмитрий Навоша, основатель Tribuna.com

- Сергей Ежов, журналист-расследователь издания The Insider, признанного российскими властями иностранным агентом

- Роман Юнеман, основатель движения «Общество.Будущее»

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Навоша. Ежов. Юнеман (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.