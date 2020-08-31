31 августа истекает срок, который талибы* дали представителям других стран для эвакуации своих граждан. С 1 сентября выезд иностранцев из Афганистана будет блокирован. В связи с этим, Киев оказался в центре очередного скандала. Украинский самолет, который должен был эвакуировать своих граждан из Афганистана, был арендован иностранными богачами для бегства в Иран. Украинские чиновники, курирующие эвакуацию, просто продали рейс богатым пассажирам. Сколько сегодня стоит улететь из Афганистана? Почему в Брюсселе заговорили о недоверии Вашингтону? Чем для Европы обернется уход Альянса из Афганистана?

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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