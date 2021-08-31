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Осторожно, двери закрываются: истек срок ультиматума запрещенного движения «Талибан»* об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула. Даже после двойного теракта десятки тысяч афганцев не оставляли попыток попасть на последний рейс и осаждали терминалы. Очевидно, большинство своих афганских сторонников США бросили. Что ждет Афганистан после 31 августа? Готово ли мировое сообщество признать талибов? Или чудовищные атаки террористов - это лишь начало новой гражданской войны?

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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