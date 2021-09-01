Слив «Умного голосования» в Саратове. Комендантский час для мигрантов. День знаний-2021. ВОЛГАLIVE

Кладбище империй. Афганистан - могильщик Америки. Наши с Борисом Якеменко

Позор США в Афгане. Зеленский облажался в Вашингтоне. Генералы против Байдена. Михеев говорит

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Следим за марафоном Российского общества «Знание», сегодня с лекциями выступят Денис Проценко, Герман Греф, Сергей Собянин и не только.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Путин. Собянин. Греф. Проценко. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.