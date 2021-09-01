Соловьёв LIVE - ЭКСКЛЮЗИВ. Судьба беженца в Японию. Новые города на Дальнем Востоке. Восточный форум. ДВ LIVE (1 Сентября 2021)
Опубликовано: 1 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Позор США в Афгане. Зеленский облажался в Вашингтоне. Генералы против Байдена. Михеев говорит
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«Дальний Восток LIVE» в эфире! Главные новости Дальнего востока в наших эфирах. В студии — Андрей Кармаданов.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE ЭКСКЛЮЗИВ. Судьба беженца в Японию. Новые города на Дальнем Востоке. Восточный форум. ДВ LIVE (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.