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Соловьёв LIVE. Лекция мэра Москвы Сергея Собянина. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 01.09.2021

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Соловьёв LIVE 01.09.2021. Лекция мэра Москвы Сергея Собянина. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1
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Соловьёв LIVE - Лекция мэра Москвы Сергея Собянина. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 (1 Сентября 2021)

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Опубликовано: 1 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире!

Следим за марафоном Российского общества «Знание», сегодня с лекциями выступят Денис Проценко, Герман Греф, Сергей Собянин и не только.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Лекция мэра Москвы Сергея Собянина. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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