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Следим за марафоном Российского общества «Знание», сегодня с лекциями выступят Денис Проценко, Герман Греф, Сергей Собянин и не только.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Лекция мэра Москвы Сергея Собянина. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.