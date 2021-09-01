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Обсуждаемые темы:

- Поездка Зеленского в США

- Ситуация в Афганистане

- Донбасс. Арестович предложил переименовать Украину в «Русь-Украину»

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