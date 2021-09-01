Раздувавший русофобию националист Куат Ахметов сбежал из Казахстана в Грузию – утверждают авторы одного из Telegram-каналов. Они опубликовали видео, запечатлевшее свидомого казаха на борту самолёта. Если информация о бегстве Ахметова соответствует действительности, то возникает вопрос: кто предупредил националиста о вероятном аресте по делу о разжигании розни?

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