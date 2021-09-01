Неужели вывод войск из Афганистана может лишить Байдена президентского кресла? Развяжет ли глава Белого дома новую войну, чтобы удержаться на посту? Готова ли Европа поссориться с США из-за афганских мигрантов? Возвращение солдат из Кабула в национальной прессе называют бегством и позором, рейтинг Байдена заметно снизился. Уже заговорили и об импичменте.

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