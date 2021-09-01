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Место встречи. Перегнули палку 01.09.2021

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Место встречи 01.09.2021. Перегнули палку
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Место встречи - Перегнули палку (1 Сентября 2021)

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Опубликовано: 1 Сентября 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Неужели вывод войск из Афганистана может лишить Байдена президентского кресла? Развяжет ли глава Белого дома новую войну, чтобы удержаться на посту? Готова ли Европа поссориться с США из-за афганских мигрантов? Возвращение солдат из Кабула в национальной прессе называют бегством и позором, рейтинг Байдена заметно снизился. Уже заговорили и об импичменте.

 

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