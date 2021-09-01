Так выглядит победа, Байден обратился к нации, какой вывод американцы сделали после бегства из Кабула? Побоище на границе, в Мексике столкновения полиции и мигрантов, пытающихся прорваться в США со всей Латинской Америки. Гастроли Зе, сегодня президент Украины может встретиться со своим американским визави, но Байден уже заранее отказался от совместной пресс-конференции.

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