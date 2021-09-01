Соловьёв LIVE - Мастер-класс: Олимпийцы. Мединский. Виннер-Усманова. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 (1 Сентября 2021)
Опубликовано: 1 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
ЭКСКЛЮЗИВ. Судьба беженца в Японию. Новые города на Дальнем Востоке. Восточный форум. ДВ LIVE
Еще
Мы в эфире!
Следим за марафоном Российского общества «Знание», сегодня с лекциями выступят:
- Победители Олимпийских игр в Токио Никита Нагорный и Артур Далалоян
- Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский
- Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Мастер-класс: Олимпийцы. Мединский. Виннер-Усманова. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.