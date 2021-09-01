ЭКСКЛЮЗИВ. Судьба беженца в Японию. Новые города на Дальнем Востоке. Восточный форум. ДВ LIVE

Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 6. Три дня «диктатуры импотентов» под эпитафию стране

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Следим за марафоном Российского общества «Знание», сегодня с лекциями выступят:

- Победители Олимпийских игр в Токио Никита Нагорный и Артур Далалоян

- Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский

- Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Мастер-класс: Олимпийцы. Мединский. Виннер-Усманова. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.