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Николай Стариков. Большое интервью – об идеологии, американских соцсетях и талибах 01.09.2021

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Николай Стариков 01.09.2021. Большое интервью – об идеологии, американских соцсетях и талибах
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Николай Стариков - Большое интервью – об идеологии, американских соцсетях и талибах (1 Сентября 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 1 Сентября 2021

Ведущие: Николай Стариков

Дал интервью проекту «Укол зонтиком», который ведёт Виталий Серуканов. Главной темой для разговора стали ситуация в Афганистане и положение России и русских в мире. Вместе с тем, поразмышлял о том, какой будет Европа через 50 лет и можно ли «уйти» от американских соцсетей.

 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

 

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