Борис Подопригора: почему в Афганистане никогда не будет мира

Уважение к Сталину не должно появляться только перед выборами

Дал интервью проекту «Укол зонтиком», который ведёт Виталий Серуканов. Главной темой для разговора стали ситуация в Афганистане и положение России и русских в мире. Вместе с тем, поразмышлял о том, какой будет Европа через 50 лет и можно ли «уйти» от американских соцсетей.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

Смотрите онлайн Николай Стариков Большое интервью – об идеологии, американских соцсетях и талибах (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.