Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Полмиллиарда русских. Ипотека с 18. Уровень счастья. Галопом по Европам 01.09.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 01.09.2021. Полмиллиарда русских. Ипотека с 18. Уровень счастья. Галопом по Европам
01.09.2021 31.08.2021 30.08.2021 30.08.2021 30.08.2021 29.08.2021 27.08.2021 27.08.2021 26.08.2021 25.08.2021
Еще

Константин Сёмин - Полмиллиарда русских. Ипотека с 18. Уровень счастья. Галопом по Европам (1 Сентября 2021)

8 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 1 Сентября 2021

В этом выпуске:
- Население России могло бы достичь полумиллиарда, заявил Путин, выступая перед школьниками;
- Жильё дорожает, но спрос растёт;
- Ипотечный рынок в России немного остыл, заявили в ЦБ;
- Министерствам и ведомствам больше нельзя закупать иностранные ноутбуки, планшеты и серверы;
- В штатах цены на недвижимость растут рекордными темпами: почти 20% в год;
- Гугл, Фейсбук и Майкрософт тратят почти 100 миллионов долларов в год на лоббирование своих интересов в ЕС;
- С 1 сентября зарплаты пилотам и бортпроводникам Аэрофлота вернутся к доковидным уровням;
- В Казахстане девятый день бастуют работники компании West Oil Software;
- Продают завод «Металлист» в свердловской области;
- Через три года в 20 регионах страны будет некуда выбрасывать мусор;
- В правительстве думают, как заселить Дальний Восток;
- Жителям Дальнего Востока измерят уровень счастья;
- В Севастополе школьники попытались ограбить часовню архангела Михаила;
- В Хабаровске с началом нового учебного года учеников поздравили танцем живота.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Полмиллиарда русских. Ипотека с 18. Уровень счастья. Галопом по Европам (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Царьград. Главное. Резонансное заявление Марии Шукшиной: целенаправленная диверсия по разделению людей 01.09.2021Выборы-2021. Дебаты с Владимиром Соловьевым 01.09.2021Стратегия с Анной Шафран 01.09.2021Особое мнение. Джилл Догерти 01.09.2021Константин Сёмин. Полмиллиарда русских. Ипотека с 18. Уровень счастья. Галопом по Европам 01.09.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат" 01.09.2021НАШ. Важное. Встреча Зеленского с Байденом в США 01.09.2021Соловьёв LIVE. Древарх - лицо протеста. Анонимный борец с самокатами. Каливуд - столица мира. ПИТЕР LIVE 01.09.202160 минут. Вечерний выпуск 01.09.2021Время покажет. Миссия США в Афганистане завершена 01.09.2021Время покажет. Результаты первых встреч Зеленского в США 01.09.2021Дмитрий Гордон. Моргенштерн идет в президенты России, Зеленский в США, хасиды в Умани 01.09.2021Анатолий Шарий. Что получил Зеленский от США 01.09.2021Николай Стариков. Большое интервью – об идеологии, американских соцсетях и талибах 01.09.2021Особое мнение. Сергей Гуриев 01.09.2021

Все ток-шоу