Константин Сёмин - Полмиллиарда русских. Ипотека с 18. Уровень счастья. Галопом по Европам (1 Сентября 2021)
Опубликовано: 1 Сентября 2021
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В этом выпуске:
- Население России могло бы достичь полумиллиарда, заявил Путин, выступая перед школьниками;
- Жильё дорожает, но спрос растёт;
- Ипотечный рынок в России немного остыл, заявили в ЦБ;
- Министерствам и ведомствам больше нельзя закупать иностранные ноутбуки, планшеты и серверы;
- В штатах цены на недвижимость растут рекордными темпами: почти 20% в год;
- Гугл, Фейсбук и Майкрософт тратят почти 100 миллионов долларов в год на лоббирование своих интересов в ЕС;
- С 1 сентября зарплаты пилотам и бортпроводникам Аэрофлота вернутся к доковидным уровням;
- В Казахстане девятый день бастуют работники компании West Oil Software;
- Продают завод «Металлист» в свердловской области;
- Через три года в 20 регионах страны будет некуда выбрасывать мусор;
- В правительстве думают, как заселить Дальний Восток;
- Жителям Дальнего Востока измерят уровень счастья;
- В Севастополе школьники попытались ограбить часовню архангела Михаила;
- В Хабаровске с началом нового учебного года учеников поздравили танцем живота.
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