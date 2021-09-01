В этом выпуске:

- Население России могло бы достичь полумиллиарда, заявил Путин, выступая перед школьниками;

- Жильё дорожает, но спрос растёт;

- Ипотечный рынок в России немного остыл, заявили в ЦБ;

- Министерствам и ведомствам больше нельзя закупать иностранные ноутбуки, планшеты и серверы;

- В штатах цены на недвижимость растут рекордными темпами: почти 20% в год;

- Гугл, Фейсбук и Майкрософт тратят почти 100 миллионов долларов в год на лоббирование своих интересов в ЕС;

- С 1 сентября зарплаты пилотам и бортпроводникам Аэрофлота вернутся к доковидным уровням;

- В Казахстане девятый день бастуют работники компании West Oil Software;

- Продают завод «Металлист» в свердловской области;

- Через три года в 20 регионах страны будет некуда выбрасывать мусор;

- В правительстве думают, как заселить Дальний Восток;

- Жителям Дальнего Востока измерят уровень счастья;

- В Севастополе школьники попытались ограбить часовню архангела Михаила;

- В Хабаровске с началом нового учебного года учеников поздравили танцем живота.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Полмиллиарда русских. Ипотека с 18. Уровень счастья. Галопом по Европам (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.