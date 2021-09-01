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Царьград. Главное. Резонансное заявление Марии Шукшиной: целенаправленная диверсия по разделению людей 01.09.2021

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Царьград. Главное 01.09.2021. Резонансное заявление Марии Шукшиной: целенаправленная диверсия по разделению людей
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Царьград. Главное - Резонансное заявление Марии Шукшиной: целенаправленная диверсия по разделению людей (1 Сентября 2021)

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Опубликовано: 1 Сентября 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Резонансное заявление известная российская актриса Мария Шушкина во время вручения ей медали ордена "За заслуги перед Отечеством". Актриса без обиняков обозначила ключевые проблемы, которые по нарастающей наблюдаются в России. По её мнению, полным ходом идёт социальный эксперимент, который сталкивает людей друг с другом. М.Шукшина считает, что мы имеем дело с "целенаправленной диверсией".

 

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