Царьград. Главное - Резонансное заявление Марии Шукшиной: целенаправленная диверсия по разделению людей (1 Сентября 2021)
Опубликовано: 1 Сентября 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Резонансное заявление известная российская актриса Мария Шушкина во время вручения ей медали ордена "За заслуги перед Отечеством". Актриса без обиняков обозначила ключевые проблемы, которые по нарастающей наблюдаются в России. По её мнению, полным ходом идёт социальный эксперимент, который сталкивает людей друг с другом. М.Шукшина считает, что мы имеем дело с "целенаправленной диверсией".
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