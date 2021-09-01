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Звезда LIVE. Необыкновенные приключения украинцев в Америке 01.09.2021

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Звезда LIVE 01.09.2021. Необыкновенные приключения украинцев в Америке
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Звезда LIVE - Необыкновенные приключения украинцев в Америке (1 Сентября 2021)

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Опубликовано: 1 Сентября 2021

Авторский стрим ведущей программы «Между тем» на телеканале Звезда Наталии Метлиной. В прямом эфире в 21:00 детально обсудим визит Владимира Зеленского в Белый дом. Гости нашего стрима: Богдан Безпалько [политолог, член совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям]; из Чикаго, США присоединится Михаил Тильман [политолог]; из Украины ждем Василия Волга [лидер партии «Союз левых сил», депутат Верховной Рады Украины V созыва]. Присоединяйтесь, участвуйте, комментируйте, подписывайтесь.

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