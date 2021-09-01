В Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена. В ОП сообщили, что перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ. После этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также лицом к лицу

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