Смотрите в этом выпуске: для 17 миллионов школьников в России стартовал новый учебный год; Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия 36 новых объектов в Дагестане; министры, депутаты, мэры и губернаторы провели 1 сентября в учебных заведениях по всей стране; здоровье цифровой среды теперь под защитой специального Альянса; с 1 сентября в России вступили в силу несколько новых законов; в Москве сборная России сыграет с Хорватией в отборочном матче Чемпионата мира.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.