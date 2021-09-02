Соловьёв LIVE - Лекция Ирины Винер-Усмановой. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 (2 Сентября 2021)
Опубликовано: 2 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Следим за марафоном Российского общества «Знание», за мастер-классом Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Лекция Ирины Винер-Усмановой. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.