Утренний разворот - Баблоян и Курников. Павел Лобков. Морван Лаллуэт. Дмитрий Потапенко (2 Сентября 2021)
Опубликовано: 2 Сентября 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Малинин. Кузнецов. Набутов. Гудков. Лазарева 30.08.2021
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Максим Курников и Ирина Баблоян начинают день вместе с вами!
Гости эфира:
- Борис Кольцов, журналист
– "Эхономика". Ася Рак, обозреватель "Эха Москвы"
- Сергей Бабинец, руководитель регионального отделения «Комитета против пыток»
- «Ответить за всё». Эпизод 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»
- Павел Лобков, журналист
- Морван Лаллуэт, политолог, автор книги «Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?»
- Дмитрий Потапенко, незарегистрированный кандидат в депутаты ГД, экономист, предприниматель
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