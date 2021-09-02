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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Павел Лобков. Морван Лаллуэт. Дмитрий Потапенко 02.09.2021

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Утренний разворот 02.09.2021. Баблоян и Курников. Павел Лобков. Морван Лаллуэт. Дмитрий Потапенко
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Павел Лобков. Морван Лаллуэт. Дмитрий Потапенко (2 Сентября 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 2 Сентября 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Максим Курников и Ирина Баблоян начинают день вместе с вами!

Гости эфира:

 - Борис Кольцов, журналист

 – "Эхономика". Ася Рак, обозреватель "Эха Москвы"

 - Сергей Бабинец, руководитель регионального отделения «Комитета против пыток»

 - «Ответить за всё». Эпизод 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

 - Павел Лобков, журналист

 - Морван Лаллуэт, политолог, автор книги «Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?»

 - Дмитрий Потапенко, незарегистрированный кандидат в  депутаты ГД, экономист, предприниматель

 

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