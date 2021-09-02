Максим Курников и Ирина Баблоян начинают день вместе с вами!

Гости эфира:

- Борис Кольцов, журналист

– "Эхономика". Ася Рак, обозреватель "Эха Москвы"

- Сергей Бабинец, руководитель регионального отделения «Комитета против пыток»

- «Ответить за всё». Эпизод 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

- Павел Лобков, журналист

- Морван Лаллуэт, политолог, автор книги «Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?»

- Дмитрий Потапенко, незарегистрированный кандидат в депутаты ГД, экономист, предприниматель

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Павел Лобков. Морван Лаллуэт. Дмитрий Потапенко (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.