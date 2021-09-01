Открытый эфир. Теракт в Кабуле и новинки форума «Армия-2021» 27.08.2021

Открытый эфир. Ожидание новых терактов и провокация в Бундестаге 31.08.2021

- Янки гоу хоум: кого американцы оставили в Афганистане вместо себя? И почему в страну уже возвращаются террористы из «Аль-Каиды»* и ИГИЛ**?

- Байден - «кабул»: почему известные американские политологи предрекают США распад и крах? Правда ли, что даже прикормленные демократами СМИ уже отказались отмывать афганский позор Белого Дома?

- Пытки током и водой, травля собаками и массовые убийства: через что прошли тысячи афганских граждан во время операции США?

- На каких условиях Турция намерена взять под контроль аэропорт Кабула сразу после выхода оттуда американцев?

- Киевский торг: о чем настойчиво попросили Зеленского в Вашингтоне и откуда уже сейчас на улицах Одессы сотни афганских беженцев?

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

**ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

***«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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