Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Открытый эфир. Киевский торг и пытки током и водой 01.09.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Открытый эфир
Открытый эфир 01.09.2021. Киевский торг и пытки током и водой
01.09.2021 31.08.2021 30.08.2021 27.08.2021 26.08.2021 25.08.2021 24.08.2021 23.08.2021 20.08.2021 19.08.2021
Еще

Открытый эфир - Киевский торг и пытки током и водой (1 Сентября 2021)

19 просмотров
1
0
Поделиться
Открытый эфир
Открытый эфир
Подписаться

Опубликовано: 2 Сентября 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Янки гоу хоум: кого американцы оставили в Афганистане вместо себя? И почему в страну уже возвращаются террористы из «Аль-Каиды»* и ИГИЛ**?

 

- Байден - «кабул»: почему известные американские политологи предрекают США распад и крах? Правда ли, что даже прикормленные демократами СМИ уже отказались отмывать афганский позор Белого Дома?

 

- Пытки током и водой, травля собаками и массовые убийства: через что прошли тысячи афганских граждан во время операции США?

 

-  На каких условиях Турция намерена взять под контроль аэропорт Кабула сразу после выхода оттуда американцев?

 

- Киевский торг: о чем настойчиво попросили Зеленского в Вашингтоне и откуда уже сейчас на улицах Одессы сотни афганских беженцев?

 

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

**ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

***«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

 

Смотрите онлайн Открытый эфир Киевский торг и пытки током и водой (1 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Эксклюзив. Сергей Лавров в Екатеринбурге. Патриотический флешмоб в «Сима-Ленде». Спецэфир 02.09.2021Специальный репортаж. Европа. Торможение газом 01.09.2021Между тем. Армия-2021: новинки авионики 01.09.2021Открытый эфир. Киевский торг и пытки током и водой 01.09.2021Константин Сёмин. АгитПроп. Россия 2050. Секундомер тикает 02.09.2021Дмитрий Гордон. О том, как Азербайджан забрал свои земли, может ли Запад бросить Украину и о «Спутнике V» 02.09.2021Армен Гаспарян. Скрижали либерального завета на фоне снулой борьбы за нашу и вашу 02.09.2021Утренний разворот. Баблоян и Курников. Павел Лобков. Морван Лаллуэт. Дмитрий Потапенко 02.09.2021Полный контакт. Позор Зеленского в США. Левински для Байдена. Пародия на президента 02.09.2021Соловьёв LIVE. Лекция Ирины Винер-Усмановой. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 1 02.09.2021Политическая Россия. США сломались: газ из России бьет рекорды стоимости 01.09.2021Время в 21:00 01.09.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 01.09.2021Перший Незалежний. LIVE. Спецефир: Встреча Байдена и Зеленского в Белом доме 01.09.2021Звезда LIVE. Необыкновенные приключения украинцев в Америке 01.09.2021

Все ток-шоу