Открытый эфир - Киевский торг и пытки током и водой (1 Сентября 2021)
Опубликовано: 2 Сентября 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
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*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
**ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
***«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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