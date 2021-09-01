Как избежать внештатных ситуаций на борту самолета? Как новые разработки в области радиоэлектроники повышают безопасность и надежность полетов? Что будет представлять из себя военная и гражданская авиация будущего? Новые системы навигации, бортовые контрольно-вычислительные системы и системы обеспечения полетов, метеостанции для Арктики и многое другое - новейшие разработки для нужд военной и гражданской авиации представил концерн «Радиоэлектронные технологии» на форуме «Армия-2021». За последние годы российские инженеры вывели отечественную авионику на мировой уровень. А в некоторых областях обогнали ближайших конкурентов из США, Евросоюза и Китая. Чем удивили наши разработчики в этот раз?

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