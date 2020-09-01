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Специальный репортаж. Европа. Торможение газом 01.09.2021

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Специальный репортаж 01.09.2021. Европа. Торможение газом
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Специальный репортаж - Европа. Торможение газом (1 Сентября 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 2 Сентября 2021

Немецкий суд отказался выводить «Северный поток - 2» из-под действия норм обновленной Газовой директивы ЕС. А в это время в Европе настоящий энергетический кризис: катастрофический рост цен на газ - более 600 долларов за тысячу кубометров. И в этом традиционно обвиняют Россию: якобы, это она влияет на цены ради запуска «Северного потока - 2».

 

Но что происходит на самом деле? Как Европа попала в собственный газовый капкан, а нацеленные против нашей страны газовые директивы ЕС бумерангом ударили по Старому Свету?

 

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