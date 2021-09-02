Соловьёв LIVE - Эксклюзив. Сергей Лавров в Екатеринбурге. Патриотический флешмоб в «Сима-Ленде». Спецэфир (2 Сентября 2021)
Опубликовано: 2 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«УРАЛ LIVE» в эфире со специальным выпуском.
Следим в прямом эфире за выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Екатеринбурге.
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