60 минут. По горячим следам. В Москва не злорадствуют в связи с провалом афганской миссии США 31.08.2021

60 минут. Вечерний выпуск. Американских солдат в Афганистане больше нет 31.08.2021

60 минут. По горячим следам. Путин о ситуации в Афганистане 01.09.2021

60 минут. Вечерний выпуск. Зеленский уже записал в историю предстоящую встречу с Байденом 01.09.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу президентов США и Украины, заявил, что дружба между Вашингтоном и Киевом основана исключительно на неприязни к России.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. В Кремле оценили встречу Байдена и Зеленского (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.