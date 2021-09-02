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60 минут. По горячим следам. В Кремле оценили встречу Байдена и Зеленского 02.09.2021

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60 минут 02.09.2021. По горячим следам. В Кремле оценили встречу Байдена и Зеленского
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60 минут - По горячим следам. В Кремле оценили встречу Байдена и Зеленского (2 Сентября 2021)

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Опубликовано: 2 Сентября 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу президентов США и Украины, заявил, что дружба между Вашингтоном и Киевом основана исключительно на неприязни к России. 

 

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Комментариев: 1
Vlaimir Viktorson
2 Сентября 2021, 14:00
у вас опять там умственно калека Галкин? так что спасибо, я не буду смотреть сегодня
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