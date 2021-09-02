60 минут - По горячим следам. В Кремле оценили встречу Байдена и Зеленского (2 Сентября 2021)
Опубликовано: 2 Сентября 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Зеленский уже записал в историю предстоящую встречу с Байденом 01.09.2021
60 минут. По горячим следам. В Москва не злорадствуют в связи с провалом афганской миссии США 31.08.2021
Еще
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу президентов США и Украины, заявил, что дружба между Вашингтоном и Киевом основана исключительно на неприязни к России.
Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. В Кремле оценили встречу Байдена и Зеленского (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.