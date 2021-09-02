Борис Подопригора: почему в Афганистане никогда не будет мира

Уважение к Сталину не должно появляться только перед выборами

Гостем очередного выпуска «По-СтАриковски» стал кандидат политических наук и писатель Станислав Олегович Бышок. Свои лекции по евроскептицизму и европейским национализмам эксперт регулярно читает в Московском государственном университете, а также в Государственной Думе России. Свои книги и доклады Бышок презентовал во многих странах Евросоюза, в США и на Украине. Он не понаслышке знает, что такое независимая политология и как она работает.

Смотрите онлайн Николай Стариков Закон об иностранных агентах, зачем и почему (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.