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Соловьёв LIVE. Яков Кедми - о подлости и лицемерии Зеленского, событиях в Афганистане, Сталине и евреях. ПРЕМЬЕРА 02.09.2021

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Соловьёв LIVE 02.09.2021. Яков Кедми - о подлости и лицемерии Зеленского, событиях в Афганистане, Сталине и евреях. ПРЕМЬЕРА
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Соловьёв LIVE - Яков Кедми - о подлости и лицемерии Зеленского, событиях в Афганистане, Сталине и евреях. ПРЕМЬЕРА (2 Сентября 2021)

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Опубликовано: 2 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как можно оценить состояние тех людей, которые поверили американцам и сейчас остались в Афганистане? Гость в студии – израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми. 

 

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