Урок истории от Путина. Зеленский в Белом доме. Осень гегемона. Поле Куликова

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Как можно оценить состояние тех людей, которые поверили американцам и сейчас остались в Афганистане? Гость в студии – израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

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