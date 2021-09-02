Соловьёв LIVE - Яков Кедми - о подлости и лицемерии Зеленского, событиях в Афганистане, Сталине и евреях. ПРЕМЬЕРА (2 Сентября 2021)
Опубликовано: 2 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Как можно оценить состояние тех людей, которые поверили американцам и сейчас остались в Афганистане? Гость в студии – израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
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