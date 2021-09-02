НАШ - Марафон. Итоги встречи Байдена и Зеленского. Соглашения между США и Украиной (2 Сентября 2021)
Опубликовано: 2 Сентября 2021
Важное. Зеленский хочет контролировать Youtube! Кто против мира на Донбассе? Президент в США
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- Встреча Байдена и Зеленского
- Украина в НАТО
- Донбасс. США и " нормандский формат»
- «Северный поток-2»
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