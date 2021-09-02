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Важное. Встреча Зеленского с Байденом в США

Обсуждаемые темы:

- Встреча Байдена и Зеленского

- Украина в НАТО

- Донбасс. США и " нормандский формат»

- «Северный поток-2»

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