Вопросы ещё к одному псевдо-комику возникли у российского общества после того, как в сети появилось видео с концерта в Минске, где мамкин «юморист» назвал нашу страну «этой вашей х*йнёй». Причём, в отличие от вышвырнутого креакла Мирзализаде, озвучивший приведённую фразу Алексей Квашонкин – гражданин России

Смотрите онлайн Политическая Россия Очередной "Идрак" назвал Россию х*йней. Что делать будем (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.