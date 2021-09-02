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Место встречи. Удушающий приём 02.09.2021

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Место встречи 02.09.2021. Удушающий приём
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Место встречи - Удушающий приём (2 Сентября 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 2 Сентября 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Что пообещал Зеленский Байдену в обмен на сотни миллиардов долларов? Готовы ли западные страны спонсировать прекрасную Украину будущего? В какой момент американцы оставят Киев, спасаясь на транспортных самолётах? Состоялась-таки встреча господина Зе с господином Джо, есть что обсудить в данном вопросе. Вместе запланированных 45 минут президенты общались два часа, это уже какой-никакой успех для Киева.

 

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