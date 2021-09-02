Что пообещал Зеленский Байдену в обмен на сотни миллиардов долларов? Готовы ли западные страны спонсировать прекрасную Украину будущего? В какой момент американцы оставят Киев, спасаясь на транспортных самолётах? Состоялась-таки встреча господина Зе с господином Джо, есть что обсудить в данном вопросе. Вместе запланированных 45 минут президенты общались два часа, это уже какой-никакой успех для Киева.

Смотрите онлайн Место встречи Удушающий приём (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.