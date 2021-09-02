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Время покажет 02.09.2021

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Время покажет 02.09.2021
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Время покажет (2 Сентября 2021)

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Опубликовано: 2 Сентября 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Калифорния в огне, людей эвакуируют, а пожары пытаются тушить снежными пушками. Испания же уходит под воду, потоки грязи и воды несутся по улицам городов, население в панике. Комары атакуют, миллионы насекомых заполонили Таганрог, в некоторых местах ими засыпаны дороги по щиколотку. Пентагон объявил, что после завершения операции в Афганистане возвращается к своему привычному делу, противостоянию с КНР и РФ.

 

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