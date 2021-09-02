Яков Кедми - о подлости и лицемерии Зеленского, событиях в Афганистане, Сталине и евреях. ПРЕМЬЕРА

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Сирии, государстве, которого могло и не быть.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Сирия. Государство, которого могло не быть. АРМАГЕДДОНЫЧ (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.