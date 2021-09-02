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Константин Сёмин. Крым не убежит. Поезда гастарбайтеров. Евангелие от Геннадия. Галопом по Европам 02.09.2021

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Константин Сёмин 02.09.2021. Крым не убежит. Поезда гастарбайтеров. Евангелие от Геннадия. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Крым не убежит. Поезда гастарбайтеров. Евангелие от Геннадия. Галопом по Европам (2 Сентября 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 2 Сентября 2021

В этом выпуске:
- Импортозависимость России за 20 лет взлетела в 12 с лишним раз;
- Долги населения по кредитам в следующем году могут достичь триллиона рублей;
- Пенсии в России снижаются шестой месяц подряд;
- Российским крупным банкам Крым не нужен;
- Зеленский передал Байдену свой план трансформации Украины на 277 миллиардов долларов;
- Минстрой планирует запустить чартерные поезда для мигрантов;
- Рекордное число российских вузов попало в рейтинг лучших университетов мира;
- В Техасе закрылись все школы в одном из образовательных округов;
- Первым коммунистом на земле был Иисус Христос – так считает Зюганов;
- Минприроды пополнило список животных, вероятно исчезнувших с территории России;
- На Байкале один из главных пляжей на острове Ольхон признан непригодным для купания.

 

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