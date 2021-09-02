В этом выпуске:

- Импортозависимость России за 20 лет взлетела в 12 с лишним раз;

- Долги населения по кредитам в следующем году могут достичь триллиона рублей;

- Пенсии в России снижаются шестой месяц подряд;

- Российским крупным банкам Крым не нужен;

- Зеленский передал Байдену свой план трансформации Украины на 277 миллиардов долларов;

- Минстрой планирует запустить чартерные поезда для мигрантов;

- Рекордное число российских вузов попало в рейтинг лучших университетов мира;

- В Техасе закрылись все школы в одном из образовательных округов;

- Первым коммунистом на земле был Иисус Христос – так считает Зюганов;

- Минприроды пополнило список животных, вероятно исчезнувших с территории России;

- На Байкале один из главных пляжей на острове Ольхон признан непригодным для купания.

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