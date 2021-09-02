Соловьёв LIVE - Новое дело экс-схиигумена Сергия. Провокации Запада на выборах. Победы паралимпийцев. УРАЛLIVE (2 Сентября 2021)
Опубликовано: 2 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Яков Кедми - о подлости и лицемерии Зеленского, событиях в Афганистане, Сталине и евреях. ПРЕМЬЕРА
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«УРАЛ LIVE»в эфире! Главные новости Урала в наших эфирах. В студии - Тимофей Жуков.
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