Минстрой намерен ввозить мигрантов из Узбекистана в Россию на чартерных поездах. Методику такого ввоза мигрантов чиновники планируют отработать до конца этого года. Сложившая ситуация говорит о крайне нездоровой обстановке на рынке труда. Многие эксперты считают, что тезис, о котором говорят лоббисты во власти, что, мол, без мигрантов отечественной экономике не обойтись, является мифом.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Мигрантов в Россию будут завозить чартерными поездами: кто решил за русских поделить страну (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.