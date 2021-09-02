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Царьград. Главное. Мигрантов в Россию будут завозить чартерными поездами: кто решил за русских поделить страну 02.09.2021

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Царьград. Главное 02.09.2021. Мигрантов в Россию будут завозить чартерными поездами: кто решил за русских поделить страну
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Царьград. Главное - Мигрантов в Россию будут завозить чартерными поездами: кто решил за русских поделить страну (2 Сентября 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 2 Сентября 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Минстрой намерен ввозить мигрантов из Узбекистана в Россию на чартерных поездах. Методику такого ввоза мигрантов чиновники планируют отработать до конца этого года. Сложившая ситуация говорит о крайне нездоровой обстановке на рынке труда. Многие эксперты считают, что тезис, о котором говорят лоббисты во власти, что, мол, без мигрантов отечественной экономике не обойтись, является мифом.

 

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