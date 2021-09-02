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Политическая Россия. Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии 02.09.2021

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Политическая Россия 02.09.2021. Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии
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Политическая Россия - Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии (2 Сентября 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 2 Сентября 2021

Почему Украина не собирается возвращать Крым и Донбасс? Для чего на самом деле Западу нужна "Крымская платформа"? Чем опасна победа "Талибана"* в Афганистане и приведет ли она к новой "арабской весне" в странах Центральной Азии? И зачем талибы красят на руках ногти? Эти и другие вопросы обсудили с политологом и автором канала "Русский ориенталист" Игорем Димитриевым.

 

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

 

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