Почему Украина не собирается возвращать Крым и Донбасс? Для чего на самом деле Западу нужна "Крымская платформа"? Чем опасна победа "Талибана"* в Афганистане и приведет ли она к новой "арабской весне" в странах Центральной Азии? И зачем талибы красят на руках ногти? Эти и другие вопросы обсудили с политологом и автором канала "Русский ориенталист" Игорем Димитриевым.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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