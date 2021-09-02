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Соловьёв LIVE. Зеленского унизили в США. Талибан* угрожает врагам. Признания Сноудена. Баранец 02.09.2021

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Соловьёв LIVE 02.09.2021. Зеленского унизили в США. Талибан* угрожает врагам. Признания Сноудена. Баранец
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Соловьёв LIVE - Зеленского унизили в США. Талибан* угрожает врагам. Признания Сноудена. Баранец (2 Сентября 2021)

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Опубликовано: 2 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве.

 

*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ

 

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