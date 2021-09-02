Соловьёв LIVE - Зеленского унизили в США. Талибан* угрожает врагам. Признания Сноудена. Баранец (2 Сентября 2021)
Опубликовано: 2 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Новое дело экс-схиигумена Сергия. Провокации Запада на выборах. Победы паралимпийцев. УРАЛLIVE
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве.
*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ
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