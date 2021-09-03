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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Вильфанд. Орешкин. Ковалевич 03.09.2021

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Утренний разворот 03.09.2021. Баблоян и Курников. Вильфанд. Орешкин. Ковалевич
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Вильфанд. Орешкин. Ковалевич (3 Сентября 2021)

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Опубликовано: 3 Сентября 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в США 

 
Ася Рак, экономический обозреватель

 
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

 «Ответить за всё»
Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

 – Эхономика
Ася Рак, экономический обозреватель

 
Дмитрий Орешкин, независимый политолог


Сергей Ковалевич, адвокат Беллы Насибян

 

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