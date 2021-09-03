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Политическая Россия. Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии 03.09.2021

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Политическая Россия 03.09.2021. Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии
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Политическая Россия - Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии (3 Сентября 2021)

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Опубликовано: 3 Сентября 2021

Страны Балтии вступили в ЕС, чтобы им помогали, а не они кому-то. Об этом в интервью Sputnik заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с беженцами из Африки и с Ближнего Востока. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ считает, что Литва сейчас расплачивается за идеологию: поддержали идею свержения Лукашенко и прихода к власти Тихановской – принимайте нелегалов. Могут ли лагеря беженцев быть резиновыми, почему все вокруг «строят стены» и как Украина использует Крым, чтобы не вылетать из информационной повестки дня, – Пушков рассказал в нашей студии.

 

*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ

 

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