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Соловьёв LIVE. «Геббельсовский выкидыш». Коллега Мирзализаде «шутливо» оскорбил всю Россию 03.09.2021

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Соловьёв LIVE 03.09.2021. «Геббельсовский выкидыш». Коллега Мирзализаде «шутливо» оскорбил всю Россию
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Соловьёв LIVE - «Геббельсовский выкидыш». Коллега Мирзализаде «шутливо» оскорбил всю Россию (3 Сентября 2021)

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Опубликовано: 3 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

На записи одной из программ, которую опубликовал журналист RT Константин Придыбайло, резидент Stand-up Сlub №1 Квашонкин предлагает белорусским зрителям, чтобы он "в знак уважения друг к другу" называл Белоруссию "до конца жизни" Беларусью, а они, в свою очередь, называли Россию "эта ваша ….".
"Договорились?" - спросил он.


Квашонкин добавил, что особенно уместным будет в аэропорту при попытке попасть в Россию говорить эти оскорбительные слова. Стоит отметить, что, вероятно, его предложение носило ироничный характер - с намёком на то, что оскорбляющие Россию просто не смогут в неё попасть.

 

Однако это не отменяет оскорбительного высказывания в адрес нашей страны.

 

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