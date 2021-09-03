На записи одной из программ, которую опубликовал журналист RT Константин Придыбайло, резидент Stand-up Сlub №1 Квашонкин предлагает белорусским зрителям, чтобы он "в знак уважения друг к другу" называл Белоруссию "до конца жизни" Беларусью, а они, в свою очередь, называли Россию "эта ваша ….".

"Договорились?" - спросил он.



Квашонкин добавил, что особенно уместным будет в аэропорту при попытке попасть в Россию говорить эти оскорбительные слова. Стоит отметить, что, вероятно, его предложение носило ироничный характер - с намёком на то, что оскорбляющие Россию просто не смогут в неё попасть.

Однако это не отменяет оскорбительного высказывания в адрес нашей страны.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Геббельсовский выкидыш». Коллега Мирзализаде «шутливо» оскорбил всю Россию (3 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.