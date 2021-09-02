Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Открытый эфир. Патент на смерть и иранская авантюра Гитлера 02.09.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Открытый эфир
Открытый эфир 02.09.2021. Патент на смерть и иранская авантюра Гитлера
02.09.2021 01.09.2021 31.08.2021 30.08.2021 27.08.2021 26.08.2021 25.08.2021 24.08.2021 23.08.2021 20.08.2021
Еще

Открытый эфир - Патент на смерть и иранская авантюра Гитлера (2 Сентября 2021)

51 просмотр
1
0
Поделиться
Открытый эфир
Открытый эфир
Подписаться

Опубликовано: 3 Сентября 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Посиделки без костра: почему встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом, которую на Украине с помпой преподносили чуть ли не как историческую и судьбоносную, в итоге закончилась штатными протокольными заверениями в дружбе и не более того?

 

- Патент на смерть: украинский «Энергоатом» подписал с американской компанией Westinghouse меморандум о строительстве пяти энергоблоков атомных станций на сумму до 30 миллиардов долларов.

 

- Боевик боевику волк: какие группировки талибов*, насмерть конфликтующие между собой, уже схлестнулись за власть в Афганистане?

 

- Операция «Циклон»: зачем в 1979 году в Афганистане ЦРУ и МИ-6 начали вооружать и обучать моджахедов? Как Запад планировал напичкать южные границы Советского Союза ракетами средней дальности?

 

- Иранская авантюра Гитлера: зачем нацисты в 1941 году пытались втянуть Тегеран во Вторую мировую войну? Какой план был разработан Третьим Рейхом, чтобы отрезать СССР от регулярных военных поставок союзников?

 

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

 

Смотрите онлайн Открытый эфир Патент на смерть и иранская авантюра Гитлера (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Политическая Россия. Стендап в России нуждается в гигиене (Сергей Михеев) 03.09.202160 минут. По горячим следам 03.09.2021Код доступа. Охота на НЛО 02.09.2021Время в 21:00 02.09.2021Шафран. Новые угрозы электронной школы: Во всём обвинят родителей 02.09.2021Специальный репортаж. Тень знаний 02.09.2021Между тем. Россия - Германия: жизнь после Меркель 02.09.2021Открытый эфир. Патент на смерть и иранская авантюра Гитлера 02.09.2021Соловьёв LIVE. Голикова. Лавров. Касперский. Марафон «Новое Знание». Лучшее. День 3 03.09.2021Соловьёв LIVE. «Геббельсовский выкидыш». Коллега Мирзализаде «шутливо» оскорбил всю Россию 03.09.2021Политическая Россия. Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии 03.09.2021Дмитрий Гордон. Об истерике Скабеевой, героических шагах Яценюка и о том, нужно ли тратить деньги на парады 03.09.2021Армен Гаспарян. Петров и Боширов в Барселоне, Зюганов и Христос, блеваки за мигрантов и донатчики под угрозой 03.09.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 02.09.2021Формула смысла 03.09.2021

Все ток-шоу